Beyond a Steel Sky: l'uscita dell'ambiziosa avventura sci-fi slitta al 2020

Gli autori di Revolution Software ci informano dello slittamento al prossimo anno del periodo di uscita dell'avventura sci-fi Beyond a Steel Sky su PC, sistemi iOS (in "esclusiva" su Apple Arcade) e console non meglio specificate, supponiamo PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

L'annuncio del posticipo al 2020 del sequel dell'indimenticabile avventura punta e clicca Beneath a Steel Sky ci viene dato direttamente dalla software house britannica dalle pagine del loro sito ufficiale.

Dietro alla scelta dello slittamento nella data di uscita c'è la consueta necessità di guadagnare del tempo aggiuntivo per smussare gli angoli vivi dell'esperienza di gioco, migliorare il comparto grafico, introdurre delle funzionalità aggiuntive e raggiungere, così facendo, gli alti standard qualitativi richiesti da un titolo così atteso dai fan del genere.

A detta dell'azienda di York, però, il rinvio sarà di lieve entità: la commercializzazione del titolo avverrà infatti nei primi mesi del 2020. Beyond a Steel Sky vedrà collaborare ancora una volta Charles Cecil e Dave Gibbons, gli autori del primo capitolo, e ci spingerà a reinterpretare Robert Foster in un'avventura narrativa che esplorerà i temi del controllo sociale e della privacy. Il tutto, mostrandocelo attraverso gli occhi di una civiltà che, oramai disabituata alla libertà e disillusa dalle false promesse di "benessere universale" della tecnologia, si poggia quasi interamente su di un'intelligenza artificiale.