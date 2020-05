Beyond: Two Souls, l'avventura targata Quantic Dream sbarca su Steam con tanto di demo

A quasi un anno dall'uscita su PC in esclusiva temporale per Epic Games Store, Beyond Two Souls sta per arrivare anche su Steam. L'avventura cinematografica di Quantic Dream è già dotata di una pagina ufficiale con tanto di demo scaricabile.

Beyond Two Souls arriva sulla piattaforma Steam insieme a l'ultimo kolossal Detroid: Become Human. Originariamente lanciato su PS3 nel 2013, il gioco narra le avventure di Ellen Page, una ragazza in fuga accompagnata da una sorta di spirito imprevedibile al suo fianco. Tra i grandi interpreti presenti nel cast, una menzione obbligatoria spetta a Willem Dafoe nei panni dello scienziato che cerca di controllare il protagonista e la sua strana metà.

Beyond Two Souls era previsto su Steam per il 19 luglio, con la demo in uscita il 27 giugno. Tuttavia la demo del gioco è già disponibile per il download e la cosa potrebbe far presagire un anticipo dell'uscita per la versione completa. La demo comprende due capitoli interamente giocabili, The Experiment e Hunted, per un totale di un'ora di gioco.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che la recensione di Beyond Two Souls per PS4 è disponibile sulle pagine di Everyeye.