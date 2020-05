Beyond Two Souls: avvistata la versione Steam, annuncio in arrivo?

A quasi un anno dal debutto di Beyond Two Souls su PC in esclusiva sull'Epic Games Store, il titolo Quantic Dreams potrebbe essere in procinto di abbandonare lo status di esclusiva sul client dei creatori di Fortnite Battaglia Reale.

Nel corso del pomeriggio, infatti, il gioco è magicamente spuntato nell'elenco dei nuovi arrivati sul database di Steam, lasciando ben pochi dubbi al fatto che una seconda versione PC del gioco sia in arrivo sulla piattaforma di distribuzione digitale targata Valve. Non è da escludere che l'accordo con Epic fosse della sola durata di un anno e che a breve Quantic Dream annuncerà in maniera ufficiale l'arrivo del gioco su Steam nel mese di luglio 2020. In ogni caso, la presenza del titolo nel database di Steam lascia intuire che in futuro potremmo assistere al passaggio sullo stesso client di altri titoli della software house francese come Heavy Rain e Detroit: Become Human.

Se così fosse, non sarebbe la prima volta in cui gli accordi stretti tra Epic Games e le software house hanno una durata limitata. Proprio di recente abbiamo infatti visto l'approdo su Steam di Borderlands 3 e Metro Exodus, entrambi titoli inizialmente pubblicati su PC come esclusive Epic Games Store.

Non ci resta quindi altro da fare che attendere una conferma ufficiale da parte di Quantic Dreams.