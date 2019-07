Beyond Two Souls esce oggi su PC in esclusiva Epic Store: trailer di lancio e requisiti

Dopo Heavy Rain, è giunto il turno anche di Beyond Two Souls. Il secondo titolo di Quantic Dream frutto della collaborazione tra Quantic Dream e Sony Interactive Entertainment ha trovato la via del PC approdando quest'oggi in esclusiva su Epic Games Store.

Il thriller psicologico con protagonisti gli attori hollywoodiani Ellen Page e Willem Dafoe è disponibile all'acquisto in formato digitale al prezzo di 19,99 euro. La storia è incentrata su Jodie Holmes, una ragazza connessa a una misteriosa e potente entità fin dalla nascita. Nella miglior tradizione dei giochi Quantic Dream, le vostre azioni determineranno il suo destino mentre intraprenderà un viaggio alla scoperta della sua vera identità.

Per l'occasione, lo studio francese ha pubblicato il trailer di lancio che potete ammirare in apertura di notizia. A seguire, invece, trovate i requisiti di sistema minimi e raccomandati. Trattandosi di un titolo proveniente dalla generazione PlayStation 3 (è uscito per la prima volta nel 2013), non dovreste riscontrare molti problemi per farlo girare.

Requisiti minimi

Sistema operativo: Windows 7 o successivo (64 bit)

Processore: i5-4430 @ 3,0 GHz o equivalente

Memoria RAM: 4 GB

Grafica: Nvidia GeForce GTX 660 con 2 GB o AMD Radeon HD 7870 con 2 GB

DirectX: 11

Requisiti consigliati

Sistema operativo: Windows 7 o successivo (64 bit)

Processore: i5-6600K @ 3,5GHz o equivalente

Memoria RAM: 8 GB

Grafica: Nvidia GeForce GTX 970 con 4 GB o AMD Radeon R9 390 con 4 GB

DirectX: 11

Volendo, potete anche effettuare un test prima di acquistarlo grazie alla demo gratuita di Beyond Two Souls disponibile al download sullo store di Epic Games.