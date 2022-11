La Bibbia arriva su Steam: le recensioni sono positive, ma nessuno la legge

Su Steam arriva letteralmente di tutto, anche opere non per forza legate al mondo videoludico. A conferma di tale tesi troviamo la pubblicazione della Bibbia, avvenuta lo scorso 14 novembre sulla celebre piattaforma digitale di Valve.

Il millenario libro fulcro della religione cristiana è stato pubblicato dall'etichetta Bible Games, che tuttavia non sembra essere uno sviluppatore vero e proprio non essendoci dati su produzioni precedenti da parte dello studio. In ogni caso adesso è possibile leggere la Bibbia anche attraverso Steam, dove è possibile acquistarla in versione digitale a 8,36 euro, un prezzo scontato del 33% rispetto ai 12,49 euro di listino per via del lancio appena avvenuto.

E bisogna dire che Bible Games ci ha messo anche un certo impegno nella realizzazione di quello che possiamo considerare a tutti gli effetti un audiolibro, tra una colonna sonora originale creata appositamente per l'opera e la presenza di una sezione Trivia con numerose domande a cui rispondere oltre alla presenza di obiettivi da sbloccare.

E le recensioni fin qui pubblicate sono anche molto positive, con l'81% di verdetti favorevoli. L'unico problema è che nessuno sembra interessato a leggerla, almeno stando al database di Steam che segnalata come il picco massimo di giocatori non è andato oltre 43. Da tenere poi presente che non è presente alcun tipo di traduzione in italiano: i testi e la narrazione della Bibbia sono interamente in inglese, cosa che potrebbe far desistere anche i giocatori credenti interessati a questa curiosa iniziativa.

Difficilmente il progetto attirerà l'attenzione di un maggior numero di utenti Steam data in fondo la sua limitata attinenza con il contesto videoludico, si apprezzano tuttavia gli sforzi di Bible Games per aver provato a creare un progetto diverso dal solito, mettendoci quanto più impegno possibile per renderlo realtà.