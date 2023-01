Big Boss vs Solid Snake: chi è più forte tra i due personaggi di Metal Gear?

La serie di Metal Gear è ricca di personaggi estremamente carismatici, ma ce ne sono due in particolare in grado di raggiungere lo status di leggenda vivente: stiamo parlando di Big Boss e Solid Snake (a proposito, sapete che fine ha fatto Solid Snake di Metal Gear Solid?). Entrambi sono soldati straordinari, ma chi è davvero il più forte?

Sul piano della pura forza fisica, della velocità e della capacità di combattimento corpo a corpo (sfruttando anche la famosa tecnica del CQC) è probabile che Solid Snake sia effettivamente migliore del proprio padre biologico. In effetti, nel corso della serie, Solid Snake riesce a sconfiggere per ben due volte Big Boss, sebbene a difesa di quest'ultimo bisogna ammettere che la differenza di età al momento dello scontro era tutta in favore del primo.

D'altro canto, invece, Big Boss si dimostra senza dubbio migliore di Solid Snake dal punto di vista della leadership e della capacità di comando. È infatti conosciuto all'interno dell'universo narrativo di Metal Gear proprio per questa sua caratteristica, superiore a quella di qualunque altro al mondo, che gli ha permesso di fondare un'organizzazione come i Militaires Sans Frontières e diventare il leader di Outer Heaven e Zanzibar Land. Inoltre, grazie a questa sua capacità innata e alle sue straordinarie abilità di infiltrazione, Big Boss viene considerato come il più grande guerriero del 20esimo secolo da molti dei personaggi principali e secondari della serie.

Fatte queste premesse, quindi, è molto difficile definire chi tra Big Boss e Solid Snake sia il migliore in assoluto: ciascuno dei due possiede punti di forza e di relativa debolezza rispetto all'altro, cosa che li rende entrambi unici ed estremamente carismatici e crea un'aura di leggenda intorno ai loro scontri. A proposito, sapete invece chi è veramente Venom Snake di Metal Gear Solid V, protagonista di The Phantom Pain?