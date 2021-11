Big Brain Academy Sfida tra Menti: Demo gratis disponibile su Nintendo Switch

Con l'annuncio di Big Brain Academy: Sfida tra Menti condiviso in occasione del Nintendo Direct dello scorso settembre, è giunto ora un interessante aggiornamento per i videogiocatori amanti del genere puzzle.

In vista dell'appuntamento con il Day One del gioco, il team di sviluppo ha infatti deciso di offrire al pubblico un primo assaggio della produzione. Tramite il catalogo Nintendo eShop, è ora dunque possibile avere accesso ad una Demo gratuita di Big Brain Academy: Sfida tra Menti. Quest'ultima consentirà a veterani e curiosi di farsi un'idea sulla tipologia di sfide proposte da questo nuovo puzzle game.

Di seguito, vi riportiamo il link per procedere al download della Demo gratuita del gioco, già accessibile tramite Nintendo eShop:

Il contenuto di prova di Big Brain Academy: Sfida tra Menti consente di testare una piccola selezione di attività ed enigmi. Questi ultimi possono essere affrontati. Il titolo, lo ricordiamo, include infatti una modalità multigiocatore in locale pensata per essere fruita da un massimo di quattro utenti attivi in contemporanea.

Big Brain Academy: Sfida tra Menti è atteso in esclusiva su Nintendo Switch, con la data di lancio fissata al prossimo venerdì 3 dicembre 2021.