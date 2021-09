Big Brain Academy Sfida tra Menti: il puzzle game 'strizzacervelli' è in arrivo su Switch

Il successo commerciale delle "palestre per il cervello" del Dr. Kawashima spinge Nintendo a proseguirne l'esperienza con Big Brain Academy Sfida tra Menti, il nuovo capitolo della serie di puzzle game "strizzacervelli" che sarà disponibile su Switch entro fine anno.

La nuova collezione di test ed enigmi "allena-mente" si focalizza sulle attività da svolgere in famiglia e prevede delle prove da completare nelle cinque diverse categorie rappresentate da Intuito, Memoria, Analisi, Algebra e Percezione.

I risultati raggiunti in ciascuna di queste prove farà ottenere Punteggio Cervellone ad ogni membro della famiglia, con classifiche tematiche e statistiche aggiornate sull'andamento quotidiano dei test. Parallele e complementari alle attività che terranno impegnati i membri della famiglia (con dati registrati per un massimo di 4 utenti) ci saranno poi le battaglie di Punteggio Cervellone da svolgersi contro i giocatori di tutto il mondo nelle Sfide Fantasma.

Come da tradizione per la serie di Brain Training, tutti i rompicapo di Sfida tra Menti sono studiati per migliorare le capacità di memoria e analisi. Prima di lasciarvi al video di presentazione e alle immagini in calce alla notizia, vi informiamo che Brain Training: Sfida tra Menti sarà disponibile sull'eShop di Nintendo Switch a partire dal 3 dicembre al prezzo di 29,99 euro.