Big Rumble Boxing Creed Champions: il picchiaduro arcade sarà edito da Koch Media

Gli sviluppatori di Survios stringono una partnership con gli editori di Koch Media per lanciare l'edizione fisica di Big Rumble Boxing Creed Champions, il picchiaduro arcade in arrivo nel 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il nuovo gioco di boxe firmato dalla software house che sta dando forma, tra gli altri, a Puzzle Bobble 3D Vacation Odyssey, si baserà sui film del franchise di Rocky e Creed della MGM per inscenare gli eventi più rappresentativi di questa iconica saga cinematografica.

In Big Rumble Boxing Creed Champions, infatti, gli appassionati potranno indossare i guantoni dei propri eroi preferiti per allenarsi, combattere e tentare la scalata alla vittoria seguendo le orme di Adonis Creed e Rocky Balboa.

Sotto il profilo strettamente ludico, si tratterà perciò di un'esperienza di boxe arcade che proporrà sfide a eliminazione diretta, un'intensa modalità arcade strutturata in ranghi e un comparto multiplayer competitivo in locale. Rimaniamo perciò in attesa di conoscere la data di lancio ufficiale di Big Rumble Boxing Creed Champions su PC (Steam) e console; nel frattempo, vi lasciamo in compagnia delle prime immagini nella galleria che trovate in calce alla notizia.