Big Rumble Boxing Creed Champions: il video dell'E3 2021 fissa l'uscita su PC e console

Dopo aver annunciato la collaborazione con Koch Media per pubblicare Big Rumble Boxing Creed Champions, gli sviluppatori di Survios approfittano della vetrina mediatica dell'evento IGN Expo Summer of Gaming per svelare la data di lancio ufficiale del picchiaduro arcade con Rocky Balboa e Creed.

Il prossimo gioco di boxe curato dagli autori di Survios si baserà sui film del franchise cinematografico di Rocky e Creed della MGM per dare modo ai fan della serie di reinscenare gli incontri più rappresentativi della saga cinematografica.

In quest'ottica rientrano le scene di gameplay mostrate durante l'E3 2021, con eroi e "villain" come Ivan Drago, Apollo Creed e Clubber Lang: gli appassionati potranno così indossare i guantoni del proprio combattente preferito e tentare la scalata alla vittoria seguendo le orme di Adonis Creed e Rocky Balboa.

Tra le modalità presenti nel titolo, citiamo le sfide a eliminazione diretta, una Arcade Mode strutturata in ranghi e un comparto multiplayer competitivo in locale. A questo punto non ci resta che lasciarvi al nuovo video di Big Rumble Boxing Creed Champions, ma prima vi informiamo che il picchiaduro arcade di Survios è atteso in uscita per il 3 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.