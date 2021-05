Big Time è il primo videogioco con acquisti in-game basati su NFT

Big Time Studios è un neonato team di sviluppo che ha attirato l'attenzione degli investitori (oltre 21 milioni di dollari raccolti fino a oggi) grazie ad un progetto basato sugli acquisti in-game di NFT. Ma di cosa si tratta esattamente?

Big Time (nome provvisorio) è un gioco di ruolo online che verrà lanciato in Early Access su PC idealmente il prossimo anno: il gioco è un MMO con elementi action in stile World of Warcraft con un combat system particolarmente virato all'azione e un sistema di loot procedurale. Fino a qui, niente di strano, ci saranno aree da esplorare, dungeon generati proceduralmente e gli immancabili acquisti in-app, questa volta con una particolarità.

Tutti gli acquisti di oggetti cosmetici (come le skin) saranno legati agli NFT, i Non-Fungible-Tokens, che stanno spopolando nel mondo delle criptovalute, per saperne di più vi rimandiamo al nostro speciale su cosa sono e come funzionano gli NFT. Niente microtransazioni con soldi reali dunque, Big Time Studios vuole portare gli NFT al pubblico mainstream anche nei videogiochi, lo studio ha attirato come detto l'attenzione di numerosi partner che hanno investito ad oggi oltre 20 milioni di dollari nella compagnia.

Big Time Studios è un nome emergente dell'industria ma nel team lavorano numerosi ex dipendenti di colossi come Epic Games, Riot Games, Blizzard Entertainment e Electronic Arts. L'obiettivo dello studio, come dichiarato da fondatore, è quello di "Creare giochi AAA con criptovalute e tecnologia NFT." A questo proposito, sapevate che è possibile acquistare NFT su eBay?