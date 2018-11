Bigben acquisisce i diritti di Werewolf The Apocalypse - Earthblood

Bigben è felice di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Focus Home Interactive per pubblicare e distribuire Werewolf: The Apocalypse - Earthblood.

Cyanide Studio, che è entrata a far parte del Gruppo Bigben durante il 2018 e che sta lavorando al progetto da quasi due anni, rimane in carica nell'adattare il titolo proveniente dall'universo di World of Darkness.

Sin dall'annuncio del titolo da parte di Paradox Interactive e Focus Home Interactive nel gennaio 2017, la community di giocatori e la stampa di settore hanno mostrato grande interesse in questo adattamento del famoso gioco di ruolo.

“Siamo davvero felici di aver raggiunto questo accordo, per tutte le parti coinvolte. Questo permetterà a Cyanide di continuare a lavorare sullo sviluppo del gioco e di garantire ai suoi numerosi fan un’esperienza davvero unica, all’interno di un universo cui i giocatori sono realmente affezionati”, dichiara Alain Falc, CEO di Bigben.

“L’intensa azione e il grande e soprannaturale pericolo di Werewolf compongono un mix perfetto per Bigben”, dice Shams Jorjani, VP Business Development di Paradox Interactive, e manager ad interim di White Wolf. “E tutto ciò sta accadendo davvero nel momento ideale, ci permetterà, a noi come ai nostri partner, di sviluppare un’esperienza davvero straordinaria per gli utenti con i loro prodotti. I videogiochi sono sempre stati un punto chiave della strategia di White Wolf: sono un medium incredibilmente potente per raccontare grandi storie dell’universo di World of Darkness”.

Werewolf: The Apocalypse - Earthblood è il primo adattamento in salsa action-RPG del famoso gioco di ruolo. Diventa Cahal, un lupo mannaro emarginato, obbligato a ritornare nel suo clan, in grande pericolo, e padroneggiare la sua devastante rabbia repressa per punire tutti quelli che inquinano, distruggono, corrompono la nostra Madre Terra, Gaïa. Nel suo sanguinoso cammino di redenzione, Cahal giocherà un ruolo fondamentale nella Grande Guerra tra Garou e Pentex, una potente società intenta in attività che stanno danneggiando gli equilibri naturali.



Werewolf: The Apocalypse - Earthblood sarà disponibile per PC e console nel 2020.