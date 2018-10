Bigben acquisisce Kylotonn Racing, lo sviluppatore di V-Rally 4

Bigben ha acquisito per intero le quote di Kylotonn SAS studio, la software house dietro V-Rally 4 e TT Isle of Man, dopo aver acquistato il restante 55% dal fondatore dello studio, Roman Vincent, il 2 ottobre 2018.

Vincent continuerà a gestire Kylotonn, potendo godere di grande autonomia e avendo la possibilità di concentrarsi sulle innovazioni tecnologiche e i miglioramenti per le produzioni di qualità dello studio.

Nato nel 2002 a Parigi, lo studio Kylotonn ha sviluppato oltre 25 giochi, specializzandosi negli ultimi anni nei racing games inclusi gli iconici WRC, TT Isle of Man e V-Rally 4 pubblicati da Bigben. Lo studio, che al momento conta 80 sviluppatori a Parigi e 20 a Lione sul suo libro paga, utilizza il KT engine, motore grafico proprietario per lo sviluppo multipiattaforma di titoli per PS4, Xbox One, PC e Switch.

Le recenti acquisizioni di studi da parte del Gruppo (Cyanide, Eko e Kylotonn) vanno incontro alla strategica volontà di rinforzare le relazioni con partner che hanno grandi capacità e notevole continuità nel garantire giochi di qualità per il portfolio di Bigben. Inoltre, l’integrazione di studi di sviluppo tanto conosciuti permette di far crescere al meglio il know-how del Gruppo, e rinforzare la propria posizione ai vertici dell’industria del videogioco. Queste transazioni permetteranno inoltre un’ottima crescita in termini di qualità ed efficienza, migliorando sinergie e ottimizzando i costi.

Bigben detiene ora il ragguardevole numero di 6 team di sviluppo (5 in Francia e 1 in Canada) che totalizzano 250 sviluppatori supportati da un team di pubblicazione di 35 persone, tutti uniti con l’intento di crescere insieme.

"Incrementando le nostre quote di Kylotonn (KT Racing) andiamo a dare ancor più valore alla strategica acquisizione iniziata nel 2017, dando un caloroso benvenuto a questo talentuoso ed esperto team di sviluppatori che già abbiamo notevolmente apprezzato in progetti passati. La crescita di Bigben nel settore dei racing games rimane uno dei nostri obiettivi principali per il prossimo futuro" dichiara Alain Falc, Presidente e CEO di Bigben.

"Siamo orgogliosi di diventare completamente parte del gruppo Bigben per cui sviluppiamo titoli da più di 10 anni. La lunga collaborazione con Bigben, la loro grande stabilità, unite alla nostra notevole esperienza nei titoli a 2 e 4 ruote con prestigiosi brand come WRC, Isle of Man TT, V-Rally e Test Drive Unlimited, rappresentano un vantaggio competitivo per il Gruppo che la nostra integrazione andrà a migliorare ancor di più" dice Roman Vincent, Presidente fondatore di Kylotonn.