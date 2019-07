Bigben acquista Spiders, lo studio di GreedFall e The Technomancer

Il publisher francese Bigben Interactive ha annunciato di aver acquisito Spiders Games, studio responsabile di titoli come Mars War Logs, Bound by Flame, The Technomancer e del prossimo GreedFall, in uscita a settembre.

Le attività di Spiders Games verranno inglobate nel business di Bigben Interactive con l'obiettivo di migliorare la posizione commerciale del publisher, potendo contare su un catalogo di titoli di grande spessore. Entrambe le parti si sono dette soddisfatte dell'accordo, che permetterà a Bigben di espandersi nel segmento dei giochi AA ed allo studio di poter contare su maggiori fondi e in generale sull'esperienza di un editore internazionale.

Le cifre ed i termini esatto dell'acquisizione non sono state rese note, ricordiamo che il prossimo gioco di Spiders, l'atteso GreedFall, uscirà il 10 settembre 2019 su PC, PS4 e Xbox One pubblicato dall'etichetta Bigben Interactive.