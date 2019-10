Bigben annuncia la Gran Finale della stagione 2019 di eSports WRC Powered by Hyundai

Dopo un’intensa stagione che ha visto disputarsi 12 sfide nel corso di 8 mesi, è giunta l’ora della finale di eSports WRC Powered by Hyundai, con 9 qualificati in corsa per il titolo, incluso Jon Armstrong, Campione Mondiale nel 2018, e Lohan Nexl Blanc, vincitore nel 2017.

Insieme al Promoter WRC e al Rally del Galles, Bigben è felice di portare i 9 finalisti insieme per gareggiare nella gran finale durante il Rally del Galles, al parco Llandudno WRC. Sabato 5 ottobre, durante il giorno della competizione, ogni giocatore eSport gareggerà in 8 speciali round di qualificazione per stabilire chi è il migliore. Solo quattro piloti giungeranno alla gran finale, che si terrà lo stesso giorno (alle 6 pm, ora locale), e sarà composta da tre round speciali.

Ognuno dei 9 finalisti sarà ospite del Rally del Galles per tre giorni e avrà la possibilità di assistere alle fasi speciali del rally la domenica. Avranno inoltre la possibilità di utilizzare simulatori top di gamma forniti da Playseat, Thrustmaster (T-GT base + Rally Wheel add-on Sparco r383 mod + T3PA-PRO ADD-ON + TSS HANDBRAKE Sparco Mod) e Nvidia.

Premi in palio

Hyundai, partner della competizione da 4 anni, premierà il vincitore con una Hyundai i20 Coupe dal valore di €20,000, e un’esperienza di guida con Dani Sordo nel Rally de España

Il secondo classificato riceverà un orologio Anonimo Militare Chrono WRC watch dal valore di € 5,000

Il giocatore sul terzo gradino del podio riceverà una sedia Playseat WRC Racing dal valore di € 400 e un set completo di accessori Thrustmaster (T-GT base + Rally Wheel add-on Sparco r383 mod + T3PA-PRO ADD-ON + TSS HANDBRAKE Sparco Mod) dal valore di € 1,440

La competizione eSports WRC tornerà nel 2020. Le sfide settimanali disponibili in WRC 8 daranno la possiblità ai giocatori di competere uno contro l’altro e testare le proprie skill. Il percorso per la finale del 2020 avrà inizio durante il Rallye Monte Carlo, a gennaio. WRC 8 è disponibile dal 5 settembre 2019, su PC, Xbox One e PS4 e sarà sul mercato dal 14 novembre anche in versione Nintendo Switch.