Bigben annuncia Tennis World Tour Roland Garros Edition

Un anno dopo l’uscita di Tennis World Tour, Bigben e Breakpoint annunciano la nuova edizione del gioco, che include nuovi contenuti e numerosi aggiornamenti. Tennis World Tour Roland Garros Edition sarà disponibile da maggio per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

A partire dal rilascio del gioco nel 2018, Breakpoint ha portato aggiornamenti continui ai giocatori con un unico obiettivo in mente: offrire un’esperienza di gioco sempre migliore. Questi aggiornamenti hanno notevolmente migliorato l’online, modificato il gameplay e l’AI, potenziato l’esperienza di gioco grazie all'ottimizzazione della personalizzazione facciale e all'aggiunta di cinematiche ed animazioni.



Con Tennis World Tour Roland-Garros Edition, lo studio offre nuovi contenuti e rende l’esperienza di gioco ancor più simile alla realtà. Nuove sessioni di motion capture hanno reso ancor più realistiche le movenze dei giocatori, specialmente sulla terra battuta. La collaborazione con la FFT (Federazione Francese di Tennis) ha reso possibile l’aggiunta di nuovi contenuti ufficiali, in particolare i 3 campi più importanti del Roland-Garros, che verranno rappresentati esattamente come saranno una volta terminati i lavori di ristrutturazione in atto.



La Roland-Garros Edition è un gioco completo che include:

Tennis World Tour rilasciato nel 2018, con i 12 aggiornamenti pubblicati da allora già integrati

1 nuovo giocatore e 2 nuove giocatrici che saranno presto svelati

I contenuti della Legends Edition, che includono André Agassi e John McEnroe come giocatori utilizzabili

I nuovi campi del Roland-Garros: Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen e Simonne-Mathieu

Il campo centrale del Mutua Madrid Open, La Caja Magica

Eventi disponibili nella modalità carriera: Il Mutua Madrid Open in Maggio e il Roland-Garros in Giugno

I contenuti della Roland-Garros Edition saranno inoltre disponibili separatamente per tutti i giocatori che hanno già acquistato Tennis World Tour. La modalità online del gioco permetterà anche quest’anno di vivere un grande evento.

Il torneo eSport Roland-Garros eSeries by BNP Paribas: La competizione, che utilizza una preview del nuovo Tennis World Tour - Roland-Garros Edition, è in crescita e aggiunge due nuovi paesi alla competizione: Stati Uniti e Germania, con un montepremi arrivato alla considerevole cifra di 10.000 €. I turni di qualificazione, iniziati a febbraio, hanno come finalità quella di trovare il miglior giocatore da ogni paese e farlo competere contro gli altri campioni nel gran finale che si svolgerà in Francia, al Roland-Garros.