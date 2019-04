Bigben annuncia con un trailer il nuovo racing game Overpass

Bigben e Zordix Racing annunciano Overpass, un racing game off-road basato sulla simulazione di guida estrema tra difficoltà naturali e artificiali.

In Overpass, il giocatore avrà la possibilità di guidare potenti mezzi quali buggy e quad e sfrecciare a forte velocità su tracciati colmi di pericoli e insidie. Questa simulazione, unica nel suo genere, mette alla prova le abilità del giocatore sfidandolo a superare indenne dei percorsi tanto tecnici quanto ardui.

Grazie all’engine fisico di Overpass sarà fondamentale un meticoloso e preciso controllo della velocità e dell’accelerazione, stando attenti a non perdere grip nei punti più importanti e difficili. Per questo, sarà richiesta al giocatore un’eccellente conoscenza delle caratteristiche di ciascun mezzo, ognuno riprodotto fedelmente grazie ad importanti licenze come Yamaha, Suzuki e Arctic Cat. Bloccaggio differenziale, 2 o 4 ruote motrici, tipologia di trasmissione: al giocatore verranno dati tutti gli strumenti per conoscere in maniera approfondita tutti i veicoli, così da poter poi adattare la propria guida ai differenti tracciati.



La modalità Carriera consentirà al giocatore di utilizzare buggy o quad per affrontare il percorso nelle migliori condizioni, il tutto con uno scopo ben preciso: vincere e attirare quanti più sponsor possibili. Nella modalità Multigiocatore si dovrà dimostrare di conoscere e padroneggiare nel minimo dettaglio ogni tracciato per poter conseguire il miglior tempo e diventare un vero maestro degli off-road! Overpass sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch durante il mese di ottobre 2019.