Bigben Interactive annuncia Paranoia Happiness is Mandatory

Il publisher francese Bigben Interactive ha annunciato ufficialmente Paranoia Happiness is Mandatory, videogioco basato sull'omonimo board game, in arrivo nel 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Con un atto di grande benevolenza, il Friend Computer dichiara di aver autorizzato Bigben ad entrare a far parte di un progetto che renderà la tua vita e quella dei tuoi concittadini ancora più perfetta! La compagnia è appena entrata nei ranghi dei fedeli servitori del Friend Computer unendo le forze con Cyanide e Black Shamrock, annunciando lo sviluppo di Paranoia Happiness is Mandatory: un CRPG dallo humor dark, adattamento del gioco di ruolo creato da Dan Gelber, Greg Costikyan and Eric Goldberg.

Se stai leggendo questo comunicato, Cittadino, sei una persona di cui il Friend Computer si fida ufficialmente. Sei in effetti uno dei suoi preferiti, e per ciò vuole dimostrarti quanto ci tiene a te - nominandoti ufficialmente Risolutore di livello Rosso! La tua missione è di scovare i traditori del Complesso Alpha e neutralizzarli. Il Friend Computer, forse, ti risarcirà sicuramente (lo eliminerei, va in contrasto con forse) per la tua lealtà! Stai allerta! Non fidarti di nessuno! Tieni il tuo laser sempre pronto perché il Complesso Alpha non è un luogo così sicuro, nonostante l’indiscutibile magnanimità del Friend Computer. Durante le tue missioni, avrai a che fare con Terroristi, Mutanti sovversivi e Società Segrete.

Dovrai essere un abile stratega ed essere sempre pronto a tutto dato che gli stessi membri del tuo team potrebbero rivelarsi una minaccia! Stai attento, sarai costantemente sotto osservazione e potrebbe diventare necessario che tu venga terminato senza avviso in qualsiasi momento. Ma non preoccuparti! Se succederà, avrai 5 cloni disponibili per tentare ancora. Solo non aspettarti che il nuovo clone sia esattamente come l’originale… Nonostante tutto quello che hai appena letto, stai pur sicuro che il Complesso Alpha è e sempre sarà un luogo perfetto. Grazie al Friend Computer, sarai felice ogni giorno. Cos’è quello sguardo? Rilevo dei dubbi? Sei felice, Cittadino? Stai attento, non essere d’accordo con il Friend Computer equivale al tradimento, e il tradimento è punibile con la morte…