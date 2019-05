Bigben svela la sua lineup dell'E3 2019: presenti WRC 8 e The Sinking City

I vertici di Bigben e Nacon confermano la propria partecipazione all'E3 2019 che si terrà a Los Angeles tra l'11 e il 14 giugno prossimi. Il publisher francese mostrerà i propri progetti più attesi, mentre Nacon presenterà la nuova linea di prodotti e accessori gaming.

Gli spettatori della manifestazione videoludica più importante del pianeta potranno ammirare delle scene di gioco inedite di titoli come l'avventura investigativa ispirata ai romanzi horror di H.P. Lovecraft The Sinking City, la simulazione di rally WRC 8, il racing off-road Overpass e l'ambizioso action ruolistico a tema fantasy Werewolf: The Apocalypse.

Sempre durante la kermesse di Los Angeles potremo poi assistere alla presentazione di nuovi titoli prodotti da Bigben e ricevere ulteriori informazioni (condite dagli immancabili teaser trailer e filmati di gameplay) sul GDR distopico Paranoia Happiness is Mandatory e sul terzetto di esperienze gestionali e strategiche rappresentato da Bee Simulator, The Fisherman – Fishing Planet e Farmer’s Dynasty.

Quanto a Nacon, l'azienda promette di mettere a disposizione dei visitatori dell'E3 2019 delle prove legate agli ultimi prodotti di una linea di accessori per PC e PlayStation 4 che comprende il Revolution Unlimited Pro Controller, Il Daija Arcade Stick e l'Asymmetric Wireless Controller. Su queste pagine trovate infine un approfondimento sull'E3 2019 con date e orari delle conferenze della fiera di Los Angeles.