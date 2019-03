Bilanciare gli oggetti di Resident Evil 2 Remake è stato difficile, rivela Capcom

Dopo aver raccontato il "nuovo" Mr. X di Resident Evil 2, il co-direttore del progetto del Remake, Kazunori Kadoi, ha raccontato ai colleghi di Game Informer quanto sia stato difficile bilanciare le dinamiche di gioco basate sull'utilizzo dei diversi oggetti da raccogliere nella dimensione horror del kolossal Capcom.

Forte dell'esperienza maturata negli ultimi due decenni, Kadoi ha svelato alcuni retroscena sul processo di sviluppo compiuto per plasmare la dimensione a tinte oscure di Resident Evil 2 Remake raccontando che "non è un gran segreto che parte del nostro lavoro consiste nel compiere un sacco di prove e di trarre esempio dagli errori commessi! Si tratta sostanzialmente di giocare al titolo più e più volte, apportando delle modifiche costanti all'esperienza di gameplay fino a quando non si sente di aver raggiunto il giusto livello di equilibrio".

Nonostante il titolo si mantenga sulla linea temporale "canonica", il tempo trascorso dal capolavoro originario e i grandi cambiamenti avvenuti dal 1998 ad oggi, sia dal punto di vista videoludico che prettamente tecnologico, non hanno certamente facilitato il compito di Kadoi nel trovare il giusto bilanciamento tra gli oggetti disseminati per la mappa di Raccoon City.

Nell'attesa di conoscere il vostro punto di vista sul lavoro compiuto da Capcom per ricostruire l'impalcatura di gioco del titolo originario, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Resident Evil 2 Remake.