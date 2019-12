Bilibili pronta ad acquistare i diritti streaming per i Worlds: si parla di 113 milioni

League of Legends, in Cina, è esploso come un fenomeno incontenibile, tanto che negli ultimi due anni i campioni dei Worlds provengono proprio dalla Repubblica Popolare. Chiaro, dunque, che gli interessi attorno a questo nuovo mercato si stiano moltiplicando a una velocità senza precedenti.

Gira una notizia, riportata da un media cinese, secondo cui la piattaforma di streaming Bilibili, sarebbe pronta ad acquistare il diritto di trasmettere in esclusiva i Worlds di LoL dei prossimi anni.

In Bilibili, va detto, qualche tempo fa è entrata la tentacolare Tencent con un investimento stimato di oltre 300 milioni.

Ad ogni modo, per assicurarsi i diritti di esclusiva si parlerebbe addirittura di una cifra stimata di 113 milioni di Dollari. Se questo accordo andrà a buon fine, sarà uno dei più grandi nella storia dell'esport.

Per fare un confronto, Twitch si è assicurato la Overwatch League con 90 milioni spalmati in due anni. È importante dire, comunque, che questo accordo riguarda solo lo streaming cinese dei Worlds.

Quindi gli spettatori di ogni parte del mondo potranno comunque godersi l'evento su altre piattaforme.