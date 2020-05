Bimbo di 8 anni precipita e muore: ancora una volta colpevolizzati i videogiochi

Nella serata di sabato 16 maggio Jacopo Bacis, un bambino di otto anni figlio dell'ex calciatore Michele Bacis, è precipitato dal terzo piano della sua abitazione ad Arezzo. La caduta, purtroppo, si è rivelata fatale. Nell'ospedale dove è stato trasportato non hanno potuto far altro che accertare la morte a causa dei gravi traumi subiti

Dalle indagini della squadra mobile di Arezzo, coordinata dalla procura e dal PM Roberto Rossi, è emerso che al momento della tragedia - erano le ore 22:00 circa - Jacopo si trovava da solo nella sua stanza. In assenza di testimoni la reale dinamica dell'accaduto risulta impossibile da ricostruire, ma gli agenti hanno rinvenuto sul pavimento il tablet del bambino ancora in funzione e con un videogioco aperto, descritto come un "videogame di realtà virtuale". Il pm ha aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e senza indagati, ma sono in corso degli accertamenti per tentare di chiarire la dinamica dei fatti.

Tra le ipotesi al vaglio c'è la possibilità che il bambino fosse immerso in maniera così profonda in questa "realtà virtuale" da perdere il contatto con ciò che lo circondava, e che muovendosi con il tablet tra le mani mentre giocava non si sia accorto di essere vicino alla finestra, perdendo l'equilibrio e precipitando. In sostanza: il fatto che nella stanza ci fosse un tablet a terra con un videogioco aperto si è rivelato un elemento più che sufficiente a indirizzare le indagini verso la colpevolizzazione dei videogiochi. Tra l'altro, la definizione di "videogiochi di realtà virtuale" (usata dalla procura e riportata da tutti i siti generalisti che hanno affrontato la faccenda), vuol dire poco e nulla. Chi è avvezzo a questo mondo e segue testate specialiste come la nostra, sa benissimo che non ci siamo mai riferiti ad un gioco in questo modo. Esistono invece videogiochi "in" realtà virtuale, ma dato che non si è parlato di visori e, soprattutto, il bambino giocava con un tablet, sicuramente non ci troviamo dinanzi a questa tipologia di videogiochi.



Inoltre, il nome del gioco non è stato reso noto. Per di più, è stato descritto in maniera differente dalle diverse testate generaliste. Secondo Corriere.it, si tratterebbe di "un gioco dalla grafica raffinata e in prima persona (si ha la sensazione di vivere la scena)" che "appartiene alla categoria dei sandbox, ovvero un game nel quale il giocatore ha la possibilità di inventare obiettivi e dunque di personalizzare l’avventura. È un videogame stile realtà virtuale molto coinvolgente che ha avuto un grande successo in tutto il mondo". Secondo l'ANSA (e i siti che ne hanno riportato il comunicato, alcuni citati in basso), si tratterebbe invece di "un gioco che simula come, dopo una catastrofe, la Terra rischi di essere invasa dagli alieni e, dunque, stimola i videogiocatori al combattimento per difenderla".

Comprenderne l'identità è piuttosto difficile. I titoli della stampa generalista, invece, sono piuttosto chiari e sensazionalistici. Tutti, ovviamente, evidenziano la presenza del videogioco, senza vagliare altre possibili ipotesi nemmeno nel testo degli articoli. C'è chi parla di "ipotesi choc", come Il Messaggero, Il Mattino e Leggo. Chi, come La Nazione (Arezzo), che narra di un bambino "tradito da un gioco" che "ha confuso realtà e virtuale". Chi, come Il Fatto Nisseno, che è sicuro di come siano andate le cose, asserendo che Jacopo "è morto così", per colpa del videogioco, senza punti di domanda.

Il piccolo potrebbe essere precipitato per tanti altri motivi, ma come al solito è più semplice attirare l'attenzione delle masse ipotizzando che sia stata colpa dei videogiochi, che agli occhi di tante (troppe) persone continuano ad essere solamente dei mezzi che alienano in bambini.

I videogiochi non sono questo, ed è ora che se ne accorga anche il grande pubblico. Il modo in cui vengono trattati dalla stampa generalista, tuttavia, non aiuta. Noi, dal canto nostro, ci teniamo a fare le nostre più sentite condoglianze alla famiglia Bacis per la tragica perdita, nella speranza che venga chiarita la reale dinamica dell'accaduto.