Binary Gods: l'action sci-fi tra Nier e Metal Gear Rising si presenta in video

La software house taiwanese di Rayark Inc. augura buone feste e un felice 2021 a tutti gli appassionati di videogiochi presentando ufficialmente Binary Gods, un action adventure ad ambientazione sci-fi che si rifà a titoli come Metal Gear Rising Revengeance e Nier.

Forte dell'esperienza maturata con Deemo e Cytus, Rayark prova così a sganciarsi dal genere dei rhythm game per proporre con Binary Gods un'esperienza decisamente più "movimentata" all'interno di una distopica dimensione cyberpunk a tinte post-apocalittiche.

Il video che accompagna il reveal di Binary Gods mostra la protagonista dell'avventura mentre fa sfoggio delle sue abilità combattendo contro delle creature meccaniche guidate da una misteriosa entità chiamata Ravenous Devourer.

Nelle intenzioni di Rayark, il progetto di Binary Gods dovrebbe approdare su di una rosa di piattaforme tanto ampia da comprendere anche i sistemi mobile iOS e Android, o almeno questo è ciò che suggerisce il layout a schermo dei controlli touch che si può ammirare nel "concept trailer" pubblicato dalla software house asiatica per riferire di essere al lavoro su questo titolo.

In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte dei rappresentanti di Rayark Inc., vi lasciamo al video d'annuncio di Binary Gods e al modulo dei commenti per scoprire che cosa ne pensate al riguardo.