Binary Smoke: immagini e video per la nuova esclusiva Epic Games Store in arrivo nel 2022

Durante l'Epic Games Store Spring Showcase, Outside Game Studios ha annunciato Binary Smoke, avventura action in terza persona in arrivo nel 2022 su PC in esclusiva su Epic Games Store.

La scienza ha raggiunto l'avvento della Singolarità digitale. L'ultima conquista dell'umanità sono i Binary, forme di vita digitale senzienti che possiedono incredibili poteri sovrumani. In Binary Smoke i giocatori vestiranno i panni di una Binary solitaria in una città dinamica e piena di personaggi pittoreschi e nemici pericolosi. Ribellandosi contro la classe dirigente, i giocatori ispireranno una rivoluzione che cambierà per sempre le loro vite.

In calce alla notizia trovate i primi screenshot di Binary Smoke mentre in apertura potete visionare il trailer mostrato in apertura dello showcase di primavera di Epic Games Store trasmesso l'11 febbraio. Binary Smoke è in uscita nel 2022 su PC in esclusiva via EGS, al momento lo studio non ha annunciato l'arrivo su altre piattaforme o marketplace digitali ma non è escluso che il titolo possa essere solamente una esclusiva temporale destinata ad arrivare in seguito su Steam e magari su console.



Un progetto certamente interessante e dallo stile accattivante, lo terremo sicuramente d'occhio, speriamo di avere maggiori dettagli sul gameplay e la trama nel corso dell'anno appena iniziato.