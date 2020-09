Biohazard Village disponibile su Steam ma no... non è Resident Evil 8

Resident Evil Village è arrivato su Steam? No, fermi tutti, le cose non stanno proprio così. Nella notte sul marketplace di Valve ha fatto la sua comparsa Biohazard Village, un gioco horror di basso profilo venduto a meno di un euro... cosa c'è dietro?

Prodotto da Forest Games, Biohazard Village è uno sparatutto in terza persona con protagonista una giovane ragazza impegnata a respingere una epidemia zombie. Trama originalissima, vero? Nel momento in cui scriviamo il gioco non è più disponibile in Italia ma apparentemente è ancora scaricabile in Asia e altri paesi, al prezzo di appena 95 centesimi con il 40% di sconto sul prezzo di listino.

Biohazard Village tenta ovviamente di sfruttare l'hype per il nuovo e attesissimo episodio di Resident Evil, il fatto che il gioco sia già stato rimosso da vari paesi farebbe pensare ad una possibile azione legale in corso da parte di Capcom, ma non è escluso che il motivo della rimozione possa essere legato alla qualità, tante infatti le recensioni negative ricevute da questo gioco horror indipendente.

Capcom dal canto suo non ha diffuso commenti ufficiali sulla vicenda e non sappiamo se l'azienda di Osaka sia già intervenuta con i suoi legali o se abbia intenzione di farlo nell'immediato futuro.