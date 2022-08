Biomorph, tra soulslike e metroidvania: prendete possesso dei nemici in un cupo Action RPG

Dopo avervi parlato qualche tempo del nuovo Action RPG di Red Candle Games nella nostra prova di Nine Sols, è tempo di volgere lo sguardo ad un'ulteriore produzione indipendente che reinterpreta la formula del souls-like in due dimensioni.

Nello specifico, parliamo di Biomorph, nuovo annuncio di casa Lucid Dreams Studio. Con il reveal trailer che trovate in apertura, la software house ha alzato il sipario sul progetto, che propone un'avventura da vivere nei panni di un misterioso eroe in 2D. Nel bel mezzo di un mondo vasto e insidioso, quest'ultimo dimostra di essere un ottimo combattente, ma non solo: grazie ad un potere eccezionale, il protagonista di Biomorph è in grado di prendere possesso dei nemici abbattuti. Nei loro panni, potrà sfruttarne le abilità per avanzare nella sua missione, scoprire la verità sul proprio passato.



Con una struttura di stampo metroidvania, Biomorph consentirà agli amanti degli Action RPG di personalizzare il proprio alter-ego. Guadagnando esperienza, sarà infatti possibile sbloccare nuovi poteri e abilità con cui abbattere gli avversari. Ancora privo di una data di lancio, Biomorph è atteso su PC (via Steam) e su Nintendo Switch, con debutto in programma per il 2023.



Per gli amanti del genere, ricordiamo che Hollow Knight: Silksong approderà al Day One su Xbox Game Pass.