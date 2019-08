BioMutant: 20 minuti di video gameplay dalla demo della Gamescom 2019

Come promessoci da THQ Nordic prima dell'apertura della Gamescom 2019, gli sviluppatori di Experiment 101 si producono in una nuova video dimostrazione di BioMutant cimentandosi con la demo giocabile tra gli stand della fiera di Colonia.

La prova compiuta dagli autori svedesi ci permette di familiarizzare con gli elementi che andranno a caratterizzare il primo atto di questa originale proprietà intellettuale sotto il profilo della progressione ruolistica, del sistema di combattimento e della libertà offerta nell'esplorazione dell'open world.

Il felino mutante che interpreteremo in BioMutant avrà infatti l'opportunità di accrescere i propri poteri e di migliorare gli elementi di equipaggiamento interagendo con i bizzarri personaggi secondari e compiendo tutta una serie di missioni, dalle attività secondarie collegate alla trama alle sfide "accessorie" con i boss e i nemici disseminati per la mappa.

Nel video possiamo ad esempio osservare l'ampio ventaglio di opzioni per l'evoluzione delle abilità del protagonista e le ricche animazioni a corredo di un combat system che, seppur macchiato da qualche imprecisione, ricalca l'esperienza di gameplay degli ultimi esponenti del genere come Nioh, Mad Max o Darksiders.

Nonostante tutte le recenti video anteprime su BioMutant, la data di lancio del nuovo action GDR di Experiment 101 e THQ Nordic continua ad essere prevista per un generico "fine 2019" su PC, PlayStation 4 e Xbox One. In compenso, sappiamo però che sarà commercializzato nella triplice edizione Standard, Atomic e Collector's.