Biomutant: aperti i preordini su Amazon dell'edizione fisica per Nintendo Switch

Biomutant è un action RPG uscito nel lontano 2021 per PC, PS4 e Xbox One e l'anno successivo per PS5 e Xbox Series X, ora è in preordine su Amazon anche l'edizione fisica per Nintendo Switch in arrivo il 14 febbraio 2024, scopriamone prezzo e contenuti bonus.

Il gioco è preordinabile su Amazon al prezzo di 39,99 euro a questo link per Nintendo Switch, un prezzo sicuramente interessante anche se in uscita diversi anni dopo la versione per le passate console di Sony e Microsoft. Al momento il gioco è acquistabile con spedizione immediata al prezzo di 8,52 euro per PC - 26,99 euro per PS5 - 24,44 euro per PS4 - 31 euro per Xbox Series X - 21 euro per Xbox One.

La versione per Nintendo Switch include il DLC "Mercenary Lodout", che ci regala un equipaggiamento di classe speciale, che ci farà affrontare sin dall'inizio dall'avventura come un samurai, con la possibilità di avere una doppia impugnatura e con l'abilità "lame classiche".

Come tutti i giochi in preordine su Amazon gode della promozione "prenotazione al prezzo minimo garantito": ordinando subito e se il prezzo applicato su Amazon.it dovesse diminuire prima della data di uscita o di spedizione, si pagherà il prezzo più basso.