Biomutant, tra boss fight e open world: tutte le novità sul gameplay in video!

Annunciato nell'ormai piuttosto lontano 2017, in occasione della Gamescom di Colonia, Biomutant aveva di recente fatto perdere le proprie tracce, con scarsi aggiornamenti in merito al processo di sviluppo.

Questa tendenza è stata tuttavia infine interrotta nel corso di uno degli appuntamenti videoludici digitali che stanno caratterizzando l'estate 2020. Nello specifico, durante una diretta legata all'IGN Summer Fest, il team di sviluppo di condiviso con il pubblico dieci minuti circa di gameplay di Biomutant. Il pubblico ha così avuto modo di dare un nuovo sguardo a questo interessante open world, che vedrà il giocatore vestire i panni di una peculiare creatura, dalle sembianze simili a quelle di un procione o di un panda minore.



Le novità illustrate dagli sviluppatori di Expertiment 101 e dal publisher THQ Nordic sono state inoltre piuttosto numerose. Diverse le tematiche affrontate: dalla struttura del mondo di gioco alle dinamiche che regolano le boss fight in Biomutant. Per presentarvi ogni dettaglio, la Redazione di Everyeye ha confezionato il filmato dedicato che potete trovare direttamente in apertura a questa news, così come sul Canale YouTube di Everyeye: buona visone!



La data di uscita di Biomutant non è stata ad oggi ancora ufficializzata dal team di sviluppo, ma è stato assicurato che i lavori sul gioco si trovano ormai nella fase finale.