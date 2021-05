Biomutant celebra lo Star Wars Day a modo suo: un trailer ricorda che l'uscita è vicina

Oggi 4 maggio 2021 tutto il mondo festeggia lo Star Wars Day, ma non è l'unico motivo per cui essere felici. I ragazzi di THQ Nordic hanno infatti confezionato un nuovo trailer per ricordarci che mancano esattamente 21 giorni all'uscita di Biomutant.

Il nuovo trailer di Biomutant s'intitola, non a caso, "May The Furrth", un divertente gioco di parole che ricorda "May the Force", con Furr che significa pelliccia in italiano. La pelliccia è chiaramente quella dei pelosi protagonisti del gioco sviluppato da Experiment 101, che potremo caratterizzare al meglio scegliendo tra sei caratteristiche base nell'editor del personaggio che verrà incluso nel prodotto finale. Potete guardare anche voi il trailer dirigendovi in apertura di notizia: non faticherete a percepire nel tono e nelle immagini della chiare vibrazioni di Star Wars...

Biomutant verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 25 maggio. Per chi non lo sapesse, è un GDR post-apocalittico in terza persona dai toni favolistici, con un mondo di gioco aperto e un sistema di combattimento in grado di unire combattimenti corpo a corpo, armi da fuoco e abilità mutanti. La varietà del gameplay sarà garantita dalla meccanica della bio-contaminazione, grazie alla quale sarà possibile apprendere nuove mutazioni ed evolvere il proprio stile di gioco. Leggete la nostra anteprima di Biomutant più recente se volete saperne di più.