Biomutant: cola a picco il numero di giocatori su Steam

Come vi abbiamo confermato qualche giorno fa, il lancio di Biomutant su Steam è stato un successo per Experiment 101 e THQ Nordic, ma pare che il gioco non abbia retto per molto e a poche ore dall'uscita c'è già stato un drastico calo degli utenti attivi.

Stando infatti alle statistiche del gioco sul client Valve, al secondo giorno dal debutto sulla piattaforma il gioco ha subito un esodo del 55% dei giocatori. Si tratta di un dato preoccupante, dal momento che stiamo parlando di un titolo caratterizzato da una buona longevità e, solitamente, questo genere di prodotti riesce a calamitare l'attenzione dei giocatori per almeno un paio di settimane. Non è da escludere che molti degli acquirenti che hanno contribuito al successo al day one siano rimasti delusi dal prodotto e abbiano deciso di abbandonarlo dopo poche ore di gioco. In ogni caso va precisato che su Steam le recensioni sono nella media, quindi c'è un certo equilibrio tra chi ha apprezzato il prodotto e chi l'ha criticato per via dei suoi difetti.

In attesa di scoprire l'andamento del gioco anche sulle altre piattaforme e sugli altri client PC sui quali è disponibile, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione di Biomutant.