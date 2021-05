Biomutant, dal combat system al crafting: un trailer spiega tutto dell'action-RPG

Il publisher THQ Nordic e lo sviluppatore 101 Experiment hanno pubblicato un nuovo trailer dedicato a Biomutant, uno tra i giochi d'azione più peculiari in dirittura d'arrivo su PC e console alla fine di questo mese.

Se ancora non avete compreso appieno il funzionamento di Biomutant, dovreste cogliere l'occasione di recuperare tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Il team di sviluppo ci illustra in una volta sola tutte le caratteristiche fondamentali della produzione, tra cui troviamo un combat system basato sulle arti marziali e sull'utilizzo sinergico di mosse corpo a corpo, bocche da fuoco e poteri speciali; un gameplay soggetto alle mutazioni genetiche a cui il giocatore andrà incontro esplorando il mondo di Biomutant; un sistema di crafting con cui creare le proprie armi e non solo; la possibilità di equipaggiare una maschera anti-gas ed altre attrezzature protettive per avventurarsi nelle Dead Zone; una selezione di variegati veicoli con cui muoversi da un punto all'altro della mappa open world via terra, mare e aerea; una "storia inusuale con un insolito finale".

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Biomutant sarà disponibile su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 25 maggio. 101 Experiment ha recentemente mostrato il suo action game in tutte le sue versioni PC e console. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Biomutant.