Biomutant e Darksiders 3 arriveranno anche su Nintendo Switch?

Analizzando le schede informative di Biomutant e Darksiders 3 sul sito di THQ Nordic, l'insider Pixelpar è giunto alla conclusione che i due attesi titoli potrebbero essere lanciati anche su Nintendo Switch.

Come evidenziato nell'immagine che potete osservare a fine news, Pixelpar ha notato nei i listini di entrambi i giochi la mancanza di un numero seriale fra le edizioni Playstation 4 e Xbox One: ad esempio, per quanto riguarda Biomutant, si passa direttamente da 1024151 a 1024153, ignorando l'articolo 1024152, che, a suo dire, dovrebbe essere proprio la versione Nintendo Switch. A prima vista, sembrerebbe un'ipotesi un po' troppo azzardata, tuttavia l'insider sottolinea che la stessa situazione si è già verificata in passato con due giochi che sono stati effettivamente annunciati per la console portatile della grande N in un secondo momento rispetto alle altre piattaforme, ovvero Battle Chasers Nightwar (in arrivo il 15 maggio) e Sine Mora EX (uscito lo scorso 10 ottobre). Ovviamente, per il momento vi invitiamo a prendere questa notizia come un semplice rumor. Restiamo in attesa di ulteriori informazioni ufficiali da parte di THQ Nordic, ricordandovi che, purtroppo, il publisher ha confermato che né Biomutant né Darksiders 3 saranno presenti al prossimo E3. Cosa ne pensate dell'ipotesi di Pixelpar?