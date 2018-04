Biomutant e Darksiders 3 non saranno all'E3: THQ Nordic preferisce guardare i mondiali

Con un comunicato stampa, THQ Nordic fa sapere che non parteciperà all'E3 di Los Angeles (in programma dal 12 al 14 giugno) poichè i membri della compagnia preferiscono restare a casa per guardare i mondiali di calcio.

Nel divertente comunicato stampa leggiamo che gli sviluppatori "resteranno nei loro giardini in stile viennese a sorseggiare boccali di birra e a guardare divertenti conferenze su Twitch."

Una comunicazione decisamente ironica che conferma però l'assenza del publisher alla kermesse di Los Angeles, la compagnia (ora di proprietà di Koch Media) ha dato appuntamento alla Gamescom di Colonia (in programma ad agosto) e al PAX di Seattle (settembre) per tutte le novità su Darksiders III, Biomutant e sui nuovi progetti in cantiere.