BioMutant: la data di uscita dell'action GDR trapela da un negozio digitale

I gestori del negozio digitale di Instant Gaming aggiornano la scheda di BioMutant per fissare quella che, a loro giudizio, sarà la data di uscita dell'ambizioso action ruolistico di Experiment 101 e THQ Nordic.

In base alle informazioni raccolte dal noto rivenditore di chiavi di videogiochi in digital delivery, l'epopea fantascientifica del felino mutante di BioMutant è destinata a partire il 17 marzo del 2020, ma solo nella sua versione PC venduta su Steam. Le schede delle versioni console del progetto a mondo aperto di Experiment 101, infatti, continuano a riportare la data in placeholder del 31 dicembre del 2019.

A prescindere dalla veridicità o meno di questo rumor sulla data di uscita di BioMutant, l'indiscrezione di Instant Gaming ci aiuta a spezzare un digiuno mediatico che dura da diversi mesi dopo l'annuncio, fatto nell'agosto del 2019 dalle alte sfere di THQ Nordic, dell'esiguo numero di sviluppatori impegnati su BioMutant.

Speriamo quindi di ricevere al più presto un chiarimento da parte di Experiment 101 e, nell'attesa di scoprire quando potremo tuffarci nelle atmosfere di questa originale avventura ruolistica su PC, PS4 e Xbox One, vi lasciamo al nostro speciale sull'open world di BioMutant.