Biomutant: due edizioni speciali e localizzazione in italiano, ecco prezzi e dettagli

Dopo aver svelato la data di uscita di Biomutant, THQ Nordic e gli sviluppatori di Experiment 101 hanno fornito ulteriori dettagli sulle edizioni, standard e speciale, che accompagneranno l'esordio dell'atteso action-RPG.

Come indicato sui canali social, il gioco di ruolo sci-fi intriso di Kung-Fu uscirà il prossimo 25 maggio su PC, Xbox One e PlayStation 4 e al lancio offrirà il supporto di diverse lingue tra cui l'inglese, l'italiano, il tedesco, lo spagnolo, il polacco, il russo, il coreano, il giapponese, il cinese, il portoghese, il malese, l'hindi e l'arabo. Oltre ai dettagli sulla localizzazione gli sviluppatori hanno reso noti i dettagli sulle versioni speciali di Biomutant: al prezzo di 109,99 euro per PC e di 119,99 euro per console, la Collector's Edition includerà un'action figure, un artwork, la colonna sonora e un box speciale.

Presso alcuni rivenditori autorizzati, tra cui spicca Amazon, al prezzo di 399,99 euro sarà poi disponibile l'edizione Atomic che, oltre a quanto citato poco sopra, includerà un "diorama in alta definizione" (60 x 25 x 30 cm), una steelbook, una t-shirt e un mousepad gigante (80 x 35 cm).

Insomma, una dotazione ricca di extra per i fan del titolo. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Biomutant.