Biomutant: quanto dura il gioco e in quante ore si finisce la storia?

Quanto dura Biomutant? Il nuovo gioco di THQ Nordic è disponibile da oggi su PlayStation 4, PC e Xbox One, compatibile anche con PS5 e Xbox Series X/S. Molti di voi saranno quindi immersi in questa nuova avventura, ma quante ore sono necessarie per portare a termine la storia?

Chiaramente non c'è una risposta definitiva a questo interrogativo dal momento che la durata del gioco è molto variabile a seconda delle proprie capacità e della voglia di scoprire tutti i segreti. Per completare la storia sono richieste circa 12/15 ore, aggiungendo la risoluzione della maggior parte delle quest secondarie si avrà una esperienza di durata pari a 30/35 ore mentre secondo Experiment 101 per completare il gioco al 100% saranno necessarie almeno 65 ore, cifra che può ovviamente crescere in base al proprio livello di esperienza.

Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Biomutant, nonostante il grande hype che ha circondato il progetto sin dal primo annuncio, il primo titolo prodotto dallo studio Experiment 101 non è riuscito a centrare il bersaglio, presentandosi come un titolo con alcune idee interessanti ma dalla realizzazione complessiva al di sotto delle aspettative, con qualche problema di troppo per quanto riguarda il gameplay e la narrazione.