Biomutant esordisce al secondo posto in Giappone; Switch meglio di PS5

Famitsu ha pubblicato gli ultimi dati riguardanti il mercato videoludico giapponese. Stando ai numeri di vendita riguardanti i prodotti retail, Biomutant di THQ Nordic ha registrato un ottimo esordio in terra orientale, piazzandosi al secondo posto della classifica software.

Con 24.596 copie fisiche piazzate nella settimana che va dal 24 al 30 maggio, Biomutant viene superato soltanto dalla versione Switch di Miitopia, il JRPG di Nintendo che ha scalato anche la classifica italiana. A chiudere il podio troviamo poi Monster Hunter Rise, nuovo successo commerciale della serie targata Capcom dopo Monster Hunter World. Di seguito, vi riportiamo la lista dei 10 giochi più venduti nell'ultima settimana in Giappone.

[NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) – 34,451 (107,176) [PS4] Biomutant (THQ Nordic, 05/25/21) – 24,596 (New) [NSW] Monster Hunter Rise (Capcom, 03/26/21) – 23,932 (2,225,801) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 14,057 (2,600,834) [NSW] Rune Factory 5 (Marvelous, 05/20/21) – 12,903 (115,756) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 11,635 (1,971,879) [PS4] Resident Evil Village (Capcom, 05/08/21) – 10,584 (173,132) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 10,290 (2,202,018) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 8,665 (3,852,865) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo, 02/12/21) – 8,587 (757,936)

Sul lato hardware, Nintendo Switch continua a dominare le scene nel Paese del Sol Levante e a registrare numeri di vendita superiori a quelli di PlayStation 5, che tuttavia, come ben saprete, continua a soffrire di una cronica esiguità di scorte al pari di Xbox Series X|S di Microsoft.

Switch – 49,090 (16,168,420) Switch Lite – 22,058 (3,849,858) PlayStation 5 – 33,566 (652,565) PlayStation 5 Digital Edition – 5,758 (129,485) PlayStation 4 – 2,562 (7,788,225) New 2DS LL (including 2DS) – 425 (1,164,883) Xbox Series X – 391 (33,657) Xbox Series S – 156 (11,846)

Switch ha superato la soglia delle 20 milioni di unità vendute in Giappone. Le console next-gen Xbox, invece, continuano a non riscuotere particolare successo sul mercato orientale e a rimanere indietro persino nei confronti di New 2DS LL e PlayStation 4.