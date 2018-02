Biomutant: esplorazione, combattimento e mech nel nuovo gameplay trailer

Nella giornata di oggi,sono tornati a mostrare in azione l'interessante, action-RPG open world annunciato durante l'ultima edizione della Gamescom di Coolonia.

A giudicare da questo nuovo trailer, sembrerebbe che il mondo di gioco di Biomutant presenterà una vasta serie di ambientazioni, l'una differente dall'altra. Il nostro protagonista potrà esplorare le liberamente le aree, anche arrampicandosi su ripide pareti rocciose, come mostrato in video. Il trailer presente anche alcune scene di combattimento, e lascia intravedere inoltre una sezione in cui potremo controllare un possente mech, oltre a mostrare la curiosa presenza di frasi onomatopeiche che appariranno a schermo dopo determinate azioni di gioco.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Biomutant sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One durante il 2018. Durante una passata intervista, Experiment 101 ha dichiarato che il gioco durerà almeno 10 ore e che presenterà finali multipli.