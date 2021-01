Biomutant: Experiment 101 svela il motivo del lungo silenzio mediatico

Con l'annuncio della data d'uscita di Biomutant, Experiment 101 ha rotto un lungo digiuno mediatico che ha preoccupato la community al punto da paventare la cancellazione del progetto. I vertici della compagnia interna a THQ Nordic decidono quindi di spiegare ai fan di action GDR la propria strategia comunicativa.

Il chiarimento del team di Experiment 101 viene affidato a Stefan Ljungqvist: dai microfoni di IGN.com, lo Studio Head della sussidiaria di THQ Nordic parte dalla constatazione che "Biomutant è un grande gioco, ma si tratta pur sempre di un boccone molto grande per poter essere masticato da un gruppo di lavoro composto da 20 persone".

Il massimo rappresentante di Experiment 101 sottolinea inoltre l'atteggiamento assunto dai dirigenti di THQ Nordic nel consentire al proprio team di sviluppare senza fretta il progetto di Biomutant. A tal proposito, Ljungqvist spiega come "faccio questo lavoro da un po' di tempo e ho imparato molto su cosa occorra fare e sull'approccio da tenere per sviluppare certi titoli".

Stando al boss di Experiment 101, THQ Nordic ha supportato attivamente il suo piccolo ma affiatato gruppo di lavoro garantendogli la massima tranquillità e l'assenza di obblighi legati, ad esempio, alla necessità di condividere regolarmente degli aggiornamenti sullo stadio di sviluppo. Da qui i lunghi periodi di silenzio mediatico.

Per Ljungqvist, questa tranquillità ha permesso agli autori di Biomutant di massimizzare i propri sforzi, cementando i rapporti tra i diversi membri del gruppo di lavoro e limitando, così facendo, il rischio di defezioni dovute a stress per il crunch: "Siamo 20 persone e non possiamo permetterci che nessuno del nostro staff lasci lo studio, per noi sarebbe devastante. Certo, a volte può capitare di dover lavorare più del solito ma l'importante è che tutto avvenga in forma limitata e che si venga pagati il giusto per ciò che si fa. Serve anche recuperare e riposare, perchè se chiedi costantemente di lavorare per 12-14 ore al giorno alla fine tutto ciò si ripercuote sul progetto".

L'uscita di Biomutant è prevista per il 25 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One, oltreché su PS5 e Xbox Series X/S ma "solo" in retrocompatibilità.