Biomutant è nelle fasi finali dello sviluppo, ecco 10 minuti di gameplay

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo video gameplay di Biomutant della durata di dieci minuti, al tempo stesso il creative director Stefan Ljungqvist è stato intervistato da IGN USA ed ha rivelato nuovi dettagli sul progetto.

Stefan Ljungqvist conferma che il gioco è ora nelle ultime fasi dello sviluppo, i lavori sono andati avanti più tempo del previsto ma realizzare Biomutant si è rivelata una vera sfida per un team relativamente piccolo come Experiment 101, con tante sfide sia per quanto riguarda il lato tecnico che l'aspetto creativo.

Il nuovo video gameplay permette di dare uno sguardo ad alcune sequenze di gioco e ai combattimenti, ponendo l'accento sulla grande libertà lasciata al giocatore non solo in fase di esplorazione ma anche durante gli scontri, con la possibilità di decidere quali strategie adottare per mettere fuori combattimento i nemici.

Biomutant è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One, la data di uscita non è ancora stata rivelata e non è chiaro se il gioco uscirà alla fine del 2020 o se dovremo attendere il 2021, quest'ultima finestra di lancio appare però la più probabile al momento.