Biomutant ha una finestra di lancio: l'annuncio di THQ Nordic

Dopo un periodo di silenzio piuttosto cospicuo, il team indipendente di Experiment 101 aveva rassicurato il pubblico nel corso del novembre 2020, confermando il proseguimento dello sviluppo di Biomutant.

Ora, ulteriori aggiornamenti da parte del publisher offrono finalmente maggiori dettagli sul lancio del gioco. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Games Industry, Klemens Kreuzer, CEO di THQ Nordic, ha infatti confermato che Biomutant raggiungerà il mercato nel corso del primo trimestre del 2021. Il dirigente ha inoltre descritto il titolo come "una pubblicazione di grande importanza per la propria compagnia. L'epopea sci-fi del panda rosso antropomorfo resta dunque ancora priva di una data di uscita specifica, ma con un limite fissato al 31 marzo l'annuncio di quest'ultima non dovrebbe tardare.



I giocatori incuriositi e intrigati dalla proposta videoludica confezionata dal piccolo gruppo di sviluppatori che compongono Experiment 101 possono dunque attendersi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane. Gli ultimi dettagli diffusi dalla software house risalgono all'estate 2020, con informazioni legate alla struttura open world del gioco, alle boss fight e al sistema di combattimento. Potete trovare tutti i dettagli riassunti in una ricca video anteprima di Biomutant disponibile sulle pagine di Everyeye. Ricordiamo che l'Action RPG di THQ Nordic è atteso su PC, PlayStation 4 e Xbox One.