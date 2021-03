Biomutant: focus sul combat system con il nuovo video gameplay

Dopo aver celebrato l'apertura di Ashborne Games, THQ Nordic ci reimmerge nelle atmosfere fantasy di Biomutant per darci in pasto un nuovo video gameplay interamente focalizzato sul sistema di combattimento dell'avventura ruolistica a mondo aperto in arrivo a maggio su PC e console.

L'ultimo trailer confezionato dalla sussidiaria di THQ capitanata da Stefan Ljungqvist ci permette di sbirciare tra le pieghe creative e ludiche di quest'opera che attinge a piene mani dal combat system e dall'esperienza GDR di serie come The Legend of Zelda e titoli come La Terra di Mezzo L'Ombra di Mordor.

Come specificato a più riprese dal team di Experiment 101, l'avventura da vivere nei panni di questa coraggiosa creatura mutante sarà particolarmente ricca di sorprese, merito delle numerose attività da completare per migliorare le proprie abilità. Tutte le battaglie da combattere nelle missioni principali e nelle sfide secondarie saranno legate a un sistema di Karma reattivo che, nelle intenzioni degli autori svedesi, contribuirà a rendere ancora più immersiva e dinamica l'opera.

In attesa che si faccia il 25 maggio per cimentarci nelle sfide offerte dall'ultima fatica GDR di Experiment 101 su PC, PS4 e Xbox One, vi lasciamo al nuovo video sul sistema di combattimento e alla scheda con i requisiti di sistema PC di Biomutant.