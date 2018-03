Biomutant: gli sviluppatori parlano del meteo dinamico e delle fasi esplorative

Dopo l'ultimo gameplay trailer pubblicato da, lo sviluppatoreè tornato a parlare di, spiegando il funzionamento del meteo dinamico e fornendo qualche anticipazione sulle fasi esplorative.

"Abbiamo un sistema di gestione del meteo dinamico. Per fare un esempio, può iniziare a far freddo in qualsiasi momento dell'avventura. Ovviamente ci sarà più freddo di notte, in questo caso le zone attraversate dai corsi d'acqua ghiacceranno e sarà possibile camminarci sopra" dichiarano gli sviluppatori ai microfoni di Official PlayStation Magazine.

Proseguendo nell'intervista, Experiment 101 ha parlato anche della libertà di movimento concessa nelle ambientazioni di Biomutant: "Alcuni picchi saranno irraggiungibili a meno di non possedere una cavalcatura adatta per arrampicarsi, ma in alternativa si potrà ottenere un arco bionico, scoccare una freccia e creare il proprio punto di arrampicata. I giocatori potranno esplorare il mondo di gioco in diversi modi, servendosi degli strumenti messi a loro disposizione."

Ricordiamo che Biomutant sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One durante il 2018. Nel corso di una passata intervista, inoltre, Experiment 101 ha dichiarato che il gioco durerà almeno 10 ore e che presenterà finali multipli.