Biomutant su Nintendo Switch: il nuovo trailer fissa la data d'uscita del GDR open world

Il preannunciato arrivo di Biomutant su Nintendo Switch si concretizzerà presto, promettono THQ Nordic ed Experiment 101 confezionando un video che ci reimmerge nelle atmosfere sci-fi dell'avventura ruolistica a mondo aperto già disponibile su PC, PlayStation e Xbox.

La trasposizione 'in salsa nintendiana' del GDR free roaming spronerà gli utenti Switch a tuffarsi nelle atmosfere di un'avventura a tinte action ruolistiche incentrata sulle gesta compiute da un coraggioso procione mutante.

Il filmato datoci in pasto da THQ Nordic ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto da Experiment 101 per trasporre i biomi post-apocalittici di Biomutant sull'attuale famiglia di console ibride di Nintendo: pur scendendo a compromessi (anche pesanti) con l'hardware limitato di Switch a livello meramente grafico, la nuova versione sembra offrire un'esperienza di gioco piuttosto fluida e un sistema di combattimento responsivo, o almeno è questa l'impressione che possiamo ricavarne ammirando il trailer in apertura d'articolo.

Per averne la controprova non ci resta che attendere fino al lancio di Biomutant su Nintendo Switch, fissato per il 14 maggio. Nel frattempo, vi lasciamo alla nostra recensione di Biomutant, il mutante di THQ che non convince del tutto.