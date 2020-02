Biomutant non è stato cancellato, un messaggio dagli sviluppatori

Di Biomutant non si hanno più notizie dal dicembre 2018, tuttavia il gioco è ancora in fase di sviluppo come confermato dagli sviluppatori di Experiment 101 con un messaggio pubblicato sui canali social del gioco.

Lo studio di scusa per il ritardo e conferma che Biomutant è ancora in lavorazione, tuttavia al momento non ci sono dettagli da condividere e la data di uscita verrà resa nota solamente al momento giusto. THQ Nordic ha diffuso un messaggio in cui garantisce pieno supporto agli sviluppatori e conferma che la data verrà annunciata solamente quando il gioco raggiungerà gli standard di qualità prefissati dall'azienda.

I lavori su Biomutant continuano dunque senza sosta, in questi anni il team è cresciuto dalle 20 persone iniziali e comprende ora anche numerosi collaboratori esterni. Il gioco è ancora previsto per PC, PlayStation 4 e Xbox One, nessun accenno riguardo eventuali porting per Google Stadia, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X.

Ad agosto 2019 THQ Nordic ha annunciato le edizioni speciali di Biomutant tuttavia il gioco non viene mostrato in pubblico da più di dodici mesi e le ultime informazioni ufficiali risalgono alla fine del 2018, non è escluso che il progetto possa tornare in una nuova veste rispetto a quanto visto in passato.