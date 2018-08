Biomutant non uscirà quest'anno, il lancio è previsto per il 2019

Nel 2017 THQ Nordic ed Experiment 101 avevano confermato che Biomutant sarebbe uscito nel 2018 ma le cose non andranno proprio così: durante la Gamescom infatti lo studio ha annunciato che il gioco vedrà la luce nel corso del 2019.

Al momento una finestra di lancio non è stata comunicata ma con ogni probabilità il gioco uscirà nella prima parte dell'anno per non andare a scontrarsi poi con i colossi della stagione natalizia 2019. Il team ha bisogno di più tempo per rifinire al meglio alcuni aspetti di Biomutant, da qui la decisione di rimandare il lancio al prossimo anno.

Non è escluso che nella decisione possano aver influito anche le scelte del publisher THQ Nordic, con l'uscita di Darksiders III fissata a fine novembre, è probabile che la compagnia voglia investire tempo e denaro per dare la giusta visibilità all'avventura di Furia.