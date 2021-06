Biomutant: la nuova patch raddoppia il level cap, New Game Plus ora più difficile

Biomutant continua a ricevere aggiornamenti interessanti e la nuova patch, la 1.5, non fa eccezione. The Experiment 101 non si è limitata semplicemente ad aggiustare diversi bug ed a rifinire tecnicamente il suo gioco, ma ha aggiunto feature che renderanno più duratura e rigiocabile l'avventura.

Anzitutto il level cap è stato raddoppiato, passando dal precedente limite di 50 al nuovo massimo rappresentato dal livello 100. Ciò è legato con il doppio nodo a un'ulteriore novità dell'ultimo aggiornamento, ossia una difficoltà sempre crescente ad ogni New Game Plus completato, sul modello di quanto visto in Dark Souls, in modo da garantire sempre un grado di sfida consono se non superiore al livello d'esperienza raggiunto. Su PC sono stati inoltre apportati dei miglioramenti al campo visivo, aggiungendo opzioni vantaggiose per chi gioca attraverso monitor widescreen. Introdotte anche nuove opzioni per il menù rapido e per l'interfaccia utente che consentono di nascondere l'HUD fuori dai combattimenti.

Attualmente la patch 1.5 è disponibile solo su Steam, ma arriverà molto presto anche su console, assicurano gli sviluppatori. La maggior parte di questi aggiornamenti, in particolare quelli relativi al level cap e al New Game Plus, sarà con tutta probabilità presente anche su PS4 e Xbox One. A tal proposito, la precedente patch su console di Biomutant ha aggiunto la difficoltà estrema, oltre a modificare la voce narrante. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alla nostra recensione di Biomutant.