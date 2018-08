Biomutant: nuove immagini, trailer e video gameplay dalla Gamescom di Colonia

Insieme a Darksiders 3, Biomutant è uno dei grandi protagonisti della line-up THQ Nordic alla Gamescom di Colonia e per l'occasione il gioco torna a mostrarsi con nuovo materiale.

Nello specifico, il publisher ha pubblicato alcuni screenshot inediti e un trailer, inoltre in calce sono disponibili anche due video gameplay diffusi da Gematsu che permettono di dare uno sguardo alle ambientazioni, ai nemici e alle principali meccaniche di gioco.

Biomutant è atteso per il 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, al momento THQ Nordic non ha comunicato la data di uscita del gioco, il cui lancio è comunque previsto, come detto, per l'anno in corso. Nessuna conferma anche riguardo un possibile porting per Nintendo Switch.