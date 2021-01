Biomutant: nuovi dettagli tra grandezza della mappa e contenuti open world

Dalle colonne di IGN.com, Stefan Ljungqvist di Experiment 101 non si è limitato a spiegare il motivo del lungo silenzio mediatico su Biomutant ha anche fornito degli interessanti chiarimenti sull'esperienza open world da vivere nel suo prossimo, ambizioso action ruolistico.

Nel corso della lunga intervista concessa alla redazione di IGN.com, il boss della sussidiaria di THQ Nordic ha confermato che il titolo sarà ambientato in una mappa a mondo aperto della grandezza approssimativa di otto chilometri quadrati. Le dimensioni dell'universo fantasy di Biomutant sono perciò superiori a quelle della prima isola di Fortnite Battaglia Reale (5,5 kmq) e rapportabili alla grandezza della mappa di Grand Theft Auto 4 (8,06 kmq), ma comunque sensibilmente inferiori rispetto a titoli come Horizon Zero Dawn (22kmq), per tacere delle enormi lande digitali esplorabili in compagnia di Geralt in The Witcher 3 (135 kmq, DLC inclusi) o di Kassandra e Alexios in Assassin's Creed Odyssey (256 kmq).

Ciò che conta, però, è la densità di contenuti e di attività da svolgere all'interno del microcosmo virtuale di Biomutant, come specifica lo stesso Ljungqvist quando afferma che l'esperienza free roaming del titolo sarà contraddistinta da missioni per conquistare avamposti e incarichi da completare in zone segrete della mappa per ottenere abilità speciali o equipaggiamenti rari.

Tutto ciò, a detta dello Studio Head di Experiment 101, si rifletterà anche in un'esperienza narrativa più ricca: "Se pensiamo soltanto alla sceneggiatura, basta ricordare come alla fine del 2019 avevamo un plot con circa 80/85.000 parole come un romanzo, mentre nel gioco finale ci avvicineremo di più alle 250.000 parole. Per noi si è trattato di un impegno importante, volevamo davvero completare quella sceneggiatura".

Sempre in merito alle dinamiche open world e alla profondità della campagna principale di Biomutant, Ljungqvist conferma la presenza di un sistema di Karma reattivo, chiamato Aura, che reagirà dinamicamente in base all'allineamento morale delle proprie azioni e al legame stretto dall'eroe con i diversi personaggi secondari da incrociare nell'avventura. Tutto questo, e si spera molto altro, ci attende per il 25 maggio con l'uscita di Biomutant su PC, PlayStation 4 e Xbox One, come pure su PS5 e Xbox Series X/S grazie alla funzione di retrocompatibilità delle console next gen targate Sony e Microsoft.